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16 ноября, 21:27

Глава Пентагона Остин подчеркнул необходимость прямых контактов с Шойгу

Глава Министерства обороны Соединённых Штатов во время пресс-конференции по итогам поездки в Индонезию заявил о необходимости поддержания прямых контактов со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Текст выступления главы Пентагона был опубликован на официальном интернет-портале оборонного ведомства.

Отвечая на вопрос о возобновлении диалога по линии Минобороны между Пхеньяном и Вашингтоном, Остин подчеркнул, что с противниками так же важно поддерживать открытыми каналы связи, как и с друзьями. По словам министра, у него всегда была возможность провести телефонные переговоры с Шойгу, даже в разгар всего, что происходило между Россией и Украиной.

"И я считаю, что это важнейшая возможность, которую нам необходимо поддерживать для того, чтобы в дальнейшем справляться с кризисом", — заявил глава Пентагона.

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Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон поймал Остина на шокирующей лжи о Вооружённых силах Украины. По словам эксперта, глава американского военного ведомства откровенно врёт о шансах украинцев победить российские войска.

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t.me / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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