Глава Пентагона Остин подчеркнул необходимость прямых контактов с Шойгу

Глава Министерства обороны Соединённых Штатов во время пресс-конференции по итогам поездки в Индонезию заявил о необходимости поддержания прямых контактов со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Текст выступления главы Пентагона был опубликован на официальном интернет-портале оборонного ведомства.

Отвечая на вопрос о возобновлении диалога по линии Минобороны между Пхеньяном и Вашингтоном, Остин подчеркнул, что с противниками так же важно поддерживать открытыми каналы связи, как и с друзьями. По словам министра, у него всегда была возможность провести телефонные переговоры с Шойгу, даже в разгар всего, что происходило между Россией и Украиной.