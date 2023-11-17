Врач назвала необычную причину вони изо рта

У неприятного запаха изо рта, называемого в медицине галитозом, может быть множество причин: проблемы с дёснами и зубами, заболевания внутренних органов и так далее. Об этом рассказала врач-оториноларинголог Эржена Дымчикова.

По словам специалиста, наиболее распространённая причина — заболевания дёсен и зубов (гингивит, кариес, пародонтит и другие). Также неприятный запах могут провоцировать заболевания носа, горла, нёбных миндалин — это зоны усиленного размножения микроорганизмов. Нередко проблема возникает и из-за искривлённости носовой перегородки, синуситов и ринитов. Здесь играют роль два фактора. Во-первых, то, что отделяется из носа и околоносовых пазух, попадает по задней стенке на корень языка; во-вторых, из-за заложенности носа человек начинает дышать ртом и это чревато высушиванием рта, а следовательно, созданием идеальной среды для размножения бактерий.

"Если у вас неприятно пахнет изо рта, то в первую очередь необходимо посетить стоматолога и врача", — посоветовала Дымчикова в беседе с "Газетой.ru".

Кроме того, проблема может крыться и в заболеваниях ЖКТ, бронхолёгочной и эндокринной систем, печени и почек.