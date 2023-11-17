Названо число россиян, которым в следующем году поднимут пенсии

Законопроект об увеличении средней пенсии для неработающих пенсионеров, который Госдума одобрила в трёх чтениях, позволит 32 миллионам россиян получить повышенную пенсию. Об этом рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв.

По его словам, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (один из трёх её главных компонентов) увеличится на величину инфляции — до 8134,9 рубля.

"В итоге средний размер страховой пенсии увеличится на 1572 рубля — до 22 605 рублей, а пенсии по старости на 1631 рубль — до 23 449 рублей", — отметил Соловьёв в беседе с агентством "Прайм".

В общей сложности с 1 января 2024 года выплаты для неработающих пенсионеров вырастут на 7,5%. Дополнительные расходы бюджета составят около 234 миллиардов рублей.