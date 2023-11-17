Названо число россиян, которым в следующем году поднимут пенсии
Юрист Соловьёв: В 2024 году 32 миллионам россиян повысят пенсии
Законопроект об увеличении средней пенсии для неработающих пенсионеров, который Госдума одобрила в трёх чтениях, позволит 32 миллионам россиян получить повышенную пенсию. Об этом рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв.
По его словам, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (один из трёх её главных компонентов) увеличится на величину инфляции — до 8134,9 рубля.
"В итоге средний размер страховой пенсии увеличится на 1572 рубля — до 22 605 рублей, а пенсии по старости на 1631 рубль — до 23 449 рублей", — отметил Соловьёв в беседе с агентством "Прайм".
В общей сложности с 1 января 2024 года выплаты для неработающих пенсионеров вырастут на 7,5%. Дополнительные расходы бюджета составят около 234 миллиардов рублей.
Напомним, ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам на 7,5% со следующего года. Согласно документу, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет повышен до 8134,9 рубля, также стоимость одного пенсионного коэффициента, который используется при расчёте размера страховой пенсии, вырастет до 133,1 рубля.
ТАСС / Дмитрий Рогулин