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Опубликовано 17 ноября 2023, 05:13

На саммите АТЭС забыли про Украину

Вице-премьер Оверчук заявил, что тема Украины фоново звучала на саммите АТЭС

Тема украинского конфликта фоново звучала на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом журналистам рассказал возглавляющий на форуме российскую делегацию зампред Правительства РФ Алексей Оверчук.

"Ряд лидеров упоминали Украину в своих выступлениях. Это прозвучало так, фоново в основном", — приводит ТАСС слова чиновника.

Также он рассказал о том, что во время мероприятия были попытки свести тему к тому, что сначала надо закончить все военные конфликты, а потом заниматься вопросами климата. Несмотря на подобные эмоциональные выступления, в целом обсуждалась климатическая повестка, заявил Оверчук.

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Напомним, что в прошлом году Россия добилась принятия министерской декларации АТЭС без пункта об Украине. Нынешний итоговый документ ещё обсуждается.

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ТАСС / AP

Алексей Соловьёв
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