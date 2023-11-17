На саммите АТЭС забыли про Украину

Также он рассказал о том, что во время мероприятия были попытки свести тему к тому, что сначала надо закончить все военные конфликты, а потом заниматься вопросами климата. Несмотря на подобные эмоциональные выступления, в целом обсуждалась климатическая повестка, заявил Оверчук.