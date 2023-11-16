Названа настоящая причина, по которой США приказали Зеленскому и не мечтать о заморозке конфликта

Украина будет отвергать сценарий с заморозкой конфликта как минимум до президентских выборов в США, поскольку проигравшей в этом случае окажется именно американская сторона. Таким мнением поделился с журналистами в четверг, 16 ноября, политолог Владимир Жарихин.

"Заморозка той ситуации, которая есть сейчас, будет расценена как поражение и Украины, и, самое главное, США. Было ведь много заявлений о победе над Россией, об уничтожении её экономики, но ничего из этого не получилось", — заключил собеседник "Ленты.ру".