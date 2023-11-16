Названа настоящая причина, по которой США приказали Зеленскому и не мечтать о заморозке конфликта
Политолог Жарихин: Заморозка конфликта на Украине ударит по рейтингу Байдена
Украина будет отвергать сценарий с заморозкой конфликта как минимум до президентских выборов в США, поскольку проигравшей в этом случае окажется именно американская сторона. Таким мнением поделился с журналистами в четверг, 16 ноября, политолог Владимир Жарихин.
По его словам, такое символическое поражение Украины крайне невыгодно лично 46-му президенту США, поэтому Киеву дана чёткая команда продолжать военные действия, чтобы Джо Байден не растерял свой рейтинг.
"Заморозка той ситуации, которая есть сейчас, будет расценена как поражение и Украины, и, самое главное, США. Было ведь много заявлений о победе над Россией, об уничтожении её экономики, но ничего из этого не получилось", — заключил собеседник "Ленты.ру".
Ранее высокопоставленные украинские военные озвучили свои мнения о будущем конфликта. Так, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что на поле боя сложилась патовая ситуация, а глава украинской разведки Кирилл Буданов допустил, что мирный договор не будет подписан даже после завершения конфликта, как было после Второй мировой войны между СССР и Японией. В Госдуме посоветовали Киеву даже не рассчитывать на "японский сценарий".
ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS