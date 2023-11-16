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Регион
Опубликовано 16 ноября 2023, 14:08
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Названа настоящая причина, по которой США приказали Зеленскому и не мечтать о заморозке конфликта

Политолог Жарихин: Заморозка конфликта на Украине ударит по рейтингу Байдена

Украина будет отвергать сценарий с заморозкой конфликта как минимум до президентских выборов в США, поскольку проигравшей в этом случае окажется именно американская сторона. Таким мнением поделился с журналистами в четверг, 16 ноября, политолог Владимир Жарихин.

По его словам, такое символическое поражение Украины крайне невыгодно лично 46-му президенту США, поэтому Киеву дана чёткая команда продолжать военные действия, чтобы Джо Байден не растерял свой рейтинг.

"Заморозка той ситуации, которая есть сейчас, будет расценена как поражение и Украины, и, самое главное, США. Было ведь много заявлений о победе над Россией, об уничтожении её экономики, но ничего из этого не получилось", заключил собеседник "Ленты.ру".

Зеленский захотел завершить конфликт с Россией
Зеленский захотел завершить конфликт с Россией

Ранее высокопоставленные украинские военные озвучили свои мнения о будущем конфликта. Так, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что на поле боя сложилась патовая ситуация, а глава украинской разведки Кирилл Буданов допустил, что мирный договор не будет подписан даже после завершения конфликта, как было после Второй мировой войны между СССР и Японией. В Госдуме посоветовали Киеву даже не рассчитывать на "японский сценарий".

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ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS

Марина Калегина
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