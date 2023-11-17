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17 ноября, 02:44

Байден рассказал Си Цзиньпину о страхах США из-за сотрудничества России и КНДР

Байден и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество РФ и КНДР в военной сфере

Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско среди прочего обсудили развивающееся российско-северокорейское сотрудничеств в военной области. Об этом на онлайн-спецбрифинге рассказала старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран. По её словам, развивающиеся отношения РФ и КНДР вызывает обеспокоенность в Вашингтоне.

"В ходе ряда различных контактов мы сосредоточили внимание на нашей обеспокоенности развивающимися отношениями между КНДР и Россией (в военной сфере, — прим. Лайфа), на том, что это означает для денуклеаризации (Корейского — прим. Лайф) полуострова, что это может означать для Совета Безопасности ООН, для обязательств России в Совете Безопасности ООН и для возможности проведения ещё одного ядерного испытания (КНДР — прим. Лайф)", — сказала Беран.

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Ранее в США спрогнозировали укрепление отношений России и КНДР. Недавняя встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в сентябре показала стабильность и перспективность отношений между двумя странами, отметили в издании National Interest.

Обложка ©

ТАСС / AP / Doug Mills

Анатолий Симоненко
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