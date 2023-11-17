Байден рассказал Си Цзиньпину о страхах США из-за сотрудничества России и КНДР

Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско среди прочего обсудили развивающееся российско-северокорейское сотрудничеств в военной области. Об этом на онлайн-спецбрифинге рассказала старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран. По её словам, развивающиеся отношения РФ и КНДР вызывает обеспокоенность в Вашингтоне.

"В ходе ряда различных контактов мы сосредоточили внимание на нашей обеспокоенности развивающимися отношениями между КНДР и Россией (в военной сфере, — прим. Лайфа), на том, что это означает для денуклеаризации (Корейского — прим. Лайф) полуострова, что это может означать для Совета Безопасности ООН, для обязательств России в Совете Безопасности ООН и для возможности проведения ещё одного ядерного испытания (КНДР — прим. Лайф)", — сказала Беран.