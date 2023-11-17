"Ярмо для нас": Украинский актёр и боец ВСУ испугался захвата Крыма и Донбасса
Актёр и боец ВСУ Иваница: Присоединение Крыма сделает нас захватчиками
Олег Иваница. Обложка © YouTube / ТСН
Киеву нужно перестать думать о возвращении Крыма и Донбасса военным путём. Об этом заявил украинский актёр и боец ВСУ Олег Иваница. Он подчеркнул, что в стране и без того непростая экономическая ситуация и бы было тяжело "содержать" эти территории — образовалась бы яма в бюджете.
"Я не вижу необходимости возвращать. <…> Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей", — пояснил Иваница.
Он также посоветовал снизить эмоциональный градус, чтобы принять правильное решение.
Олег Иваница снимался в таких сериалах, как "Женский доктор", "Папа Дэн", "Майор и магия", "Ловушка", "Страсти по Чапаю".
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак высказался против идеи принятия страны в НАТО без утраченных территорий. Он утверждает, что этот сценарий неосуществим, поскольку не соответствует принципам действующей украинской власти.