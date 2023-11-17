Регион

Уведомления отключены

17 ноября, 02:55

"Ярмо для нас": Украинский актёр и боец ВСУ испугался захвата Крыма и Донбасса

Актёр и боец ВСУ Иваница: Присоединение Крыма сделает нас захватчиками

<p>Олег Иваница. Обложка © YouTube / ТСН</p>

Олег Иваница. Обложка © YouTube / ТСН

Киеву нужно перестать думать о возвращении Крыма и Донбасса военным путём. Об этом заявил украинский актёр и боец ВСУ Олег Иваница. Он подчеркнул, что в стране и без того непростая экономическая ситуация и бы было тяжело "содержать" эти территории — образовалась бы яма в бюджете.

"Я не вижу необходимости возвращать. <…> Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей", — пояснил Иваница.

Он также посоветовал снизить эмоциональный градус, чтобы принять правильное решение.

Олег Иваница снимался в таких сериалах, как "Женский доктор", "Папа Дэн", "Майор и магия", "Ловушка", "Страсти по Чапаю".

Медведев назвал Западу единственный город, который "не Украина" и может войти в НАТО

Медведев назвал Западу единственный город, который "не Украина" и может войти в НАТО

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак высказался против идеи принятия страны в НАТО без утраченных территорий. Он утверждает, что этот сценарий неосуществим, поскольку не соответствует принципам действующей украинской власти.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров