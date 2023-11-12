Медведев назвал Западу единственный город, который "не Украина" и может войти в НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "Европа бурлит" и европейцы выходят на улицы, протестуя против циничного одобрения Западом израильских ударов по сектору Газа. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо её принять в альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании", — заметил политик.

Он напомнил Западу, что и такие города, как Киев, Одесса и Николаев — исторически тоже не Украина. Медведев предложил западным лидерам осознать три простых утверждения: Зеленский — это узурпатор, а не президент; украинская мова — не язык, а суржик; Украина — не страна, а искусственно собранные земли.

"А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока ещё Львовскую область), если там очень будут настаивать", — подытожил Медведев.