Медведев назвал Западу единственный город, который "не Украина" и может войти в НАТО
Медведев оценил идею Запада включить Украину в НАТО без Крыма и Донбасса
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "Европа бурлит" и европейцы выходят на улицы, протестуя против циничного одобрения Западом израильских ударов по сектору Газа. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо её принять в альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании", — заметил политик.
Он напомнил Западу, что и такие города, как Киев, Одесса и Николаев — исторически тоже не Украина. Медведев предложил западным лидерам осознать три простых утверждения: Зеленский — это узурпатор, а не президент; украинская мова — не язык, а суржик; Украина — не страна, а искусственно собранные земли.
"А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока ещё Львовскую область), если там очень будут настаивать", — подытожил Медведев.
Напомним, бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо сделать полноценным членом НАТО уже в 2024 году. Но при этом войти в состав альянса страна должна без утраченных территорий. Таким же мнением поделился и экс-адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис, который предрёк Украине завершение конфликта с Россией по корейскому сценарию. По его мнению, Киеву придётся согласиться с потерей своих территорий.