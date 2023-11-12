ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 ноября 2023, 10:06
24613

Медведев назвал Западу единственный город, который "не Украина" и может войти в НАТО

Медведев оценил идею Запада включить Украину в НАТО без Крыма и Донбасса

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "Европа бурлит" и европейцы выходят на улицы, протестуя против циничного одобрения Западом израильских ударов по сектору Газа. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо её принять в альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании", — заметил политик.

Он напомнил Западу, что и такие города, как Киев, Одесса и Николаев — исторически тоже не Украина. Медведев предложил западным лидерам осознать три простых утверждения: Зеленский — это узурпатор, а не президент; украинская мова — не язык, а суржик; Украина — не страна, а искусственно собранные земли.

"А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока ещё Львовскую область), если там очень будут настаивать", — подытожил Медведев.

Кого выберет Запад на замену Зеленскому
Кого выберет Запад на замену Зеленскому

Напомним, бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо сделать полноценным членом НАТО уже в 2024 году. Но при этом войти в состав альянса страна должна без утраченных территорий. Таким же мнением поделился и экс-адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис, который предрёк Украине завершение конфликта с Россией по корейскому сценарию. По его мнению, Киеву придётся согласиться с потерей своих территорий.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar