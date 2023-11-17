Россия указала на бесполезность любимого американского "оружия"

Претензии Соединённых Штатов "на руководство всей планетой" вызывают всё большее сопротивление мирового сообщества. Об этом заявило Посольство РФ в Вашингтоне, комментируя объявленные американскими властями новые санкции против России. В дипмиссии отметили, что размахивания санкционной дубинкой тщетны.

"Вашингтону необходимо наконец осознать тщетность размахивания санкционной дубинкой и попыток надломить Россию. Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое. Американские претензии на руководство всей планетой вызывают возрастающее сопротивление мирового большинства", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что западным правящим кругам следовало бы усмирить свои амбиции. Чем раньше они отступят от методов экономического и политического давления на окружающие их страны, тем легче им будет жить в новом мире с полицентрической системой международных отношений.

В посольстве также напомнили, что американцы упорно пытаются задействовать против России весь свой санкционный арсенал. Нынешние времена можно охарактеризовать откровенной агрессией со стороны Белого дома по отношению к России, подчеркнули в дипломатической миссии.