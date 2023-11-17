Названо число заявок, поданных на получение "золотых виз" в России

Иностранные инвесторы подали более 20 заявок на получение упрощённого вида на жительство (ВНЖ) в России. Об этом в беседе с газетой "Известия" сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. По его словам, обращения получены от граждан КНР, США, ФРГ, Сербии, Грузии, Турции, Алжира и других стран.

Заместитель главы Минэкономразвития РФ также уточнил, что иностранцы готовы вложить в экономику нашей страны 1,2 миллиарда рублей. Он подчеркнул, что это далеко не окончательная сумма, так как в обращениях указывается минимальный размер вложений в российскую экономику для получения ВНЖ.

Стоит отметить, что механизм предоставления вида на жительство иностранным инвесторам в упрощённом порядке запустили в этом году, и пока органы власти ещё не выдали ни одного документа. При этом ранее Минэкономразвития оценивало вероятные инвестиции по программе в 2023 году в 12 миллиардов рублей, а в дальнейшем — до 40 млрд каждый год.

По словам Вольвача, Минэкономразвития рассмотрело большую часть заявлений и направило положительные заключения в МВД. Сведения о гражданах, которые получат "золотую визу", будут предоставлены в начале следующего года, так как процедура занимает около четырёх месяцев.

Чтобы получить ВНЖ в России, инвестор может вложиться в социально значимые проекты (15 млн руб.), в российские юридические лица (30 млн руб.), открыть собственное юридическое лицо с минимум четырьмя миллионами рублей налогов и взносов в год. Помимо этого в условия приобретения "золотой визы" входит покупка недвижимости. Для Москвы сумма составляет не менее 50 млн рублей, для дальневосточных регионов — минимум 20 млн рублей, для остальных — не менее 25 млн рублей.