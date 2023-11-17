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17 ноября, 05:22

В Хабаровске задержан 15-летний школьник, планировавший поджечь воинскую часть

<p>15-летний школьник, который хотел поджечь воинскую часть в Хабаровске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59436" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

15-летний школьник, который хотел поджечь воинскую часть в Хабаровске. Обложка © t.me / SHOT

В Хабаровске задержали подростка, который планировал поджечь местную воинскую часть. 15-летний школьник готовил коктейли Молотова и вербовал помощников в Сети, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, девятиклассник подошёл к делу со всей ответственностью и ещё пару месяцев назад начал рыскать в Интернете в поисках инструкции по изготовлению коктейлей Молотова и компании — тех, кто бы пошёл на преступление вместе с ним. Однако, несмотря на все усилия, сделать мальчик ничего не успел — ему помешали нагрянувшие силовики.

В настоящее время девятиклассник находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело за приготовление к теракту и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Сейчас правоохранители пытаются найти кураторов, которые подтолкнули школьника на преступление.

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Ранее Лайф рассказывал, как военкомат пыталась поджечь 42-летняя жительница Перми. Она бросила бутылку с зажигательной смесью из-за угроз липовых сотрудников ФСБ. Лжесиловики на протяжении двух месяцев написывали жертве, угрожая взять кредит на её имя.

Николь Вербер
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