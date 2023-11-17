В Хабаровске задержан 15-летний школьник, планировавший поджечь воинскую часть

В Хабаровске задержали подростка, который планировал поджечь местную воинскую часть. 15-летний школьник готовил коктейли Молотова и вербовал помощников в Сети, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, девятиклассник подошёл к делу со всей ответственностью и ещё пару месяцев назад начал рыскать в Интернете в поисках инструкции по изготовлению коктейлей Молотова и компании — тех, кто бы пошёл на преступление вместе с ним. Однако, несмотря на все усилия, сделать мальчик ничего не успел — ему помешали нагрянувшие силовики.

В настоящее время девятиклассник находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело за приготовление к теракту и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Сейчас правоохранители пытаются найти кураторов, которые подтолкнули школьника на преступление.