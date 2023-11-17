Слесарь пытался совратить школьницу с помощью "зумерской" песни Scally Milano

В Мурманской области слесарь бульдозерного цеха пытался совратить школьницу с помощью провокационной песни рэпера Scally Milano. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 37-летний заводчанин хотел сделать вид, что он на одной волне с зумерами, и начал искать в Интернете популярных среди молодёжи музыкантов. Наткнувшись на Scally Milano и прослушав его творчество, мужчина понял: это оно. В итоге он скачал одну из песен и ночью, когда жена с дочкой уснули, начал искать в соцсетях раскрепощённых школьниц.

Жертвой извращенца стала 14-летняя девочка, диалог с которой он начал со строк песни 18+, а для пущей убедительности прикрепил к сообщению аудиофайл с треком. Однако закончилось всё явно не так, как ожидал слесарь, — теперь ему грозит тюремный срок. Возбуждено уголовное дело за развратные действия в отношении малолетней.