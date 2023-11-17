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17 ноября, 06:26

Слесарь пытался совратить школьницу с помощью "зумерской" песни Scally Milano

В Мурманской области слесаря подозревают в домогательствах к школьнице

<p>Слесарь бульдозерного цеха в Мурманской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Слесарь бульдозерного цеха в Мурманской области. Обложка © t.me / SHOT

В Мурманской области слесарь бульдозерного цеха пытался совратить школьницу с помощью провокационной песни рэпера Scally Milano. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 37-летний заводчанин хотел сделать вид, что он на одной волне с зумерами, и начал искать в Интернете популярных среди молодёжи музыкантов. Наткнувшись на Scally Milano и прослушав его творчество, мужчина понял: это оно. В итоге он скачал одну из песен и ночью, когда жена с дочкой уснули, начал искать в соцсетях раскрепощённых школьниц.

Жертвой извращенца стала 14-летняя девочка, диалог с которой он начал со строк песни 18+, а для пущей убедительности прикрепил к сообщению аудиофайл с треком. Однако закончилось всё явно не так, как ожидал слесарь, — теперь ему грозит тюремный срок. Возбуждено уголовное дело за развратные действия в отношении малолетней.

Дела совсем плохи: Налоговая внесла Scally Milano в список должников

Дела совсем плохи: Налоговая внесла Scally Milano в список должников

А ранее Лайф рассказывал историю из Московской области, где мужчина попытался изнасиловать восьмилетнюю соседку. Педофил напал на девочку прямо в лифте многоэтажки: как только двери закрылись, извращенец схватил жертву и стал целовать и прижимать к себе. К счастью, на первом этаже малышке удалось вырваться и выбежать на улицу.

Николь Вербер
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