Дела совсем плохи: Налоговая внесла Scally Milano в список должников
Рэпер Scally Milano задолжал налоговой 110 тысяч рублей
Федеральная налоговая служба России включила в список должников рэпера SCALLY MILANO (настоящее имя Даниил Дмитриев). Он задолжал ФНС более ста тысяч рублей, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 110 тысяч рублей "висят" у 21-летнего певца уже на протяжении трёх недель. Не исключено, что финансовые проблемы у рэпера начались из-за скандала с отменами концертов по всей России.
Как уже рассказывал Лайф, рэпера начали кошмарить ещё весной. В апреле этого года силовики прервали его концерт в Петербурге, а при осмотре туалетов нашли наркотики. Позже стало известно, что их прямо на концерте употребляли несовершеннолетние. Было возбуждено уголовное дело. Артист испугался последствий и покинул Россию, уехав в Дубай. Концерты начали отменяться один за другим, после чего Екатерина Мизулина сообщила, что музыкант убрал из песен упоминания о запрещёнке и согласился сотрудничать со следствием. В июне суд запретил ряд его треков из-за пропаганды наркотиков. А недавно Scally Milano оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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