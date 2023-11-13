Дела совсем плохи: Налоговая внесла Scally Milano в список должников

Федеральная налоговая служба России включила в список должников рэпера SCALLY MILANO (настоящее имя Даниил Дмитриев). Он задолжал ФНС более ста тысяч рублей, сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, 110 тысяч рублей "висят" у 21-летнего певца уже на протяжении трёх недель. Не исключено, что финансовые проблемы у рэпера начались из-за скандала с отменами концертов по всей России.