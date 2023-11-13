Вооружённые ракетницей фанаты чуть не сорвали концерт рэпера Честного в Набережных Челнах

Двое неизвестных, которые были вооружены муляжом гранаты и ракетницей, попытались сорвать выступление рэпера Честного (настоящее имя Тимур Гатиятуллин) в Набережных Челнах. В настоящее время они задержаны полицией, стало известно SHOT.

Двое неизвестных пытались сорвать концерт в Набережных Челнах. Видео © t.me / SHOT

Инцидент произошел 12 ноября у здания ресторана "ЦЕХ". Охрана не пропустила внутрь двоих мужчин, у которых при себе имелись муляжи гранаты и ракетницы. Обидевшись, последние бросили похожий на гранату предмет в сторону входа в ресторан и убежали.