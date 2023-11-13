Вооружённые ракетницей фанаты чуть не сорвали концерт рэпера Честного в Набережных Челнах
SHOT: Неизвестные пытались сорвать концерт рэпера Честного в Набережных Челнах
Двое неизвестных, которые были вооружены муляжом гранаты и ракетницей, попытались сорвать выступление рэпера Честного (настоящее имя Тимур Гатиятуллин) в Набережных Челнах. В настоящее время они задержаны полицией, стало известно SHOT.
Двое неизвестных пытались сорвать концерт в Набережных Челнах. Видео © t.me / SHOT
Инцидент произошел 12 ноября у здания ресторана "ЦЕХ". Охрана не пропустила внутрь двоих мужчин, у которых при себе имелись муляжи гранаты и ракетницы. Обидевшись, последние бросили похожий на гранату предмет в сторону входа в ресторан и убежали.
"Граната" напугала очевидцев. Они вызвали на место полицейских, а те — сапёров. Не попавшие на концерт мужчины задержаны. Они дают показания следователям.
Ранее Лайф писал, что сотрудники ОМОНа сорвали концерт группы Zero People в Петербурге. Это могло произойти из-за антироссийских высказываний солиста группы Александра Красовицкого. После этого группа вышла на связь и рассказала, что концерт состоится в другой день. Отменять тур участники коллектива не планируют. Напомним, что в конце июня Красовицкого потребовали признать иноагентом. С таким предложением в СК РФ и Минкульт обратились общественники из движения "Зов народа".
VK / "chestnyofficial"