Дочь Александра Абдулова пошла по стопам отца и снялась в новогоднем кино
Дочь Александр Абдулова снялась в новогоднем кино. Кадр из трейлера фильма "Баба Мороз и тайна Нового года". Обложка © "Кинопоиск"
Единственная дочь народного артиста Александра Абдулова пошла по стопам отца — скоро на экраны выйдет фильм с её участием. В киноленте "Баба Мороз и тайна Нового года" вместе с юной Евгенией снялись именитые актёры: Виктор Бычков, Иван Стебунов и Максим Лагашкин.
До этого Евгения в 2013-м уже принимала участие в фильме "Любовь и сакс", режиссёром которого стала Алла Сурикова. Уже тогда многие заметили талант юной актрисы, заявив, что она может стать не просто артисткой, но и сама заняться постановкой.
"Женечка пока окончательно с профессией не определилась. Она то актрисой хотела стать, чаще режиссёром" — рассказали знакомые семьи Абдуловых kp.ru.
Сейчас Евгения Абдулова учится в 11-м классе московской школы. Вместе с матерью она живёт в трёхкомнатной квартире на улице Гиляровского, которая досталась в наследство от артиста.
А ранее российская актриса Олеся Железняк заявила, что снять продолжение сериалов "Сваты" и "Моя прекрасная няня" невозможно. По её словам, в первом случае даже последний сезон был "многострадальным", а во втором — нельзя собрать тот же актёрский состав.