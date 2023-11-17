Дочь Александра Абдулова пошла по стопам отца и снялась в новогоднем кино

Единственная дочь народного артиста Александра Абдулова пошла по стопам отца — скоро на экраны выйдет фильм с её участием. В киноленте "Баба Мороз и тайна Нового года" вместе с юной Евгенией снялись именитые актёры: Виктор Бычков, Иван Стебунов и Максим Лагашкин.

До этого Евгения в 2013-м уже принимала участие в фильме "Любовь и сакс", режиссёром которого стала Алла Сурикова. Уже тогда многие заметили талант юной актрисы, заявив, что она может стать не просто артисткой, но и сама заняться постановкой.

"Женечка пока окончательно с профессией не определилась. Она то актрисой хотела стать, чаще режиссёром" — рассказали знакомые семьи Абдуловых kp.ru.

Сейчас Евгения Абдулова учится в 11-м классе московской школы. Вместе с матерью она живёт в трёхкомнатной квартире на улице Гиляровского, которая досталась в наследство от артиста.