Михалков чётко высказался о Shaman, используя всего две фразы

А ранее Никита Михалков высказался о причинах начала специальной военной операции. Режиссёр объяснил, что Россия пошла на такой беспрецедентный шаг, чтобы спасти людей. При этом наша страна не побоялась того, что её будут выставлять агрессором, — это, по его словам, необходимо объяснять не только взрослым, но и детям.