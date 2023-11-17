Михалков чётко высказался о Shaman, используя всего две фразы
Режиссёр Никита Михалков назвал Shaman прекрасным певцом
Певец Shaman (Ярослав Дронов). Обложка ТАСС / Михаил Синицын
Российский режиссёр Никита Михалков высказался о популярном артисте Ярославе Дронове, который выступает под псевдонимом Shaman. Речь о его творчестве зашла на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Российский режиссёр Никита Михалков назвал Shaman прекрасным певцом. Видео © T.me / NEWS.ru | Фото и видео
"Прекрасный. Прекрасный певец. Ничего не имею против", — приводит его слова NEWS.ru.
А ранее Никита Михалков высказался о причинах начала специальной военной операции. Режиссёр объяснил, что Россия пошла на такой беспрецедентный шаг, чтобы спасти людей. При этом наша страна не побоялась того, что её будут выставлять агрессором, — это, по его словам, необходимо объяснять не только взрослым, но и детям.