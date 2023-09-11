Начав специальную военную операцию (СВО) на Украине, Россия пошла на беспрецедентный шаг ради спасения людей и не побоялась того, что её будут выставлять агрессором, — это необходимо объяснять не только взрослым, но и детям. Такое мнение выразил режиссёр и телеведущий Никита Михалков.

Он подчеркнул: дело не в том, что русские хотят всех спасти и защитить, а в том, что другого выхода просто нет. Михалков уверен, что если бы Москва не пошла на такие меры, то украинские военные уже ничего бы не оставили от Донбасса, а жертв среди мирных жителей в таком случае было бы очень много.

Режиссёр также напомнил, что жители Новороссии давно сделали выбор: они решили не отказываться от родного языка и захотели жить по тем законам, по которым жили предки. По его мнению, нежелание Запада с уважением относиться к озабоченностям России не даёт возможности уважающему себя государству оставлять это в состоянии "бесконечного гниения". Михалков подчеркнул: произошедшее является ярким примером того, что РФ сохранила своё достоинство.

Кроме того, народный артист РСФСР отметил, что некоторые деятели культуры, которые призвали прекратить СВО, раньше были не против нападения Украины на мирных жителей Донбасса.

"Ничто так не ценится нашим народом, как справедливость. И сегодня как никогда, по крайней мере на моей памяти, я чувствую это единое ощущение большинства наших соотечественников, которые вместе с жителями Донбасса ждут этой справедливости", — добавил он в беседе с "Царьградом".

Режиссёр также подчеркнул, что надеется на возрождение новой России, то есть великой державы, которая отстоит независимость и самобытность.