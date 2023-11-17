Безруков показал актёрский мастер-класс, когда никто не ждал, и перепугал коллег

Сергей Безруков принял участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Во время выступления звезда "Бригады" высказался о попытках Запада отменить русскую культуру, а также поведал о собственной методике обучения молодых актёров, сообщает kp.ru.

Во время выступления Безруков подчеркнул, что имитирование чувств недопустимо, а потом внезапно начал икать, чихать и потянулся за бутылкой с водой, удивив и даже перепугав своим поведением других участников. Однако артист сразу же объяснился — он не болен, а просто продемонстрировал имитацию физиологического действия.

Безруков притворился больным на форуме в Петербурге. Видео © t.me / kp.ru

"И если у тебя есть потрясающая палитра этих имитаций, то это первый уровень того, что должен знать студент. И я учу их вот этой имитации", — уточнил он.