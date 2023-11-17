Песков: Россия открыта для всех, кроме врагов

Россия открыта для всех, кроме "врагов", которые уехали за границу и помогают противнику, а также клевещут на страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности возвращения уехавших граждан.

"Родина у всех одна. Родина всегда открыта для всех, кроме врагов. Ведь вы не забывайте, что есть те, кто уехал, есть те, кто сейчас там, за границей, собирает деньги на Вооружённые силы Украины. Пытается помогать армии Украины. Выступает на различных мероприятиях общественно-политических и ругает нашу страну. Во многом клевещет на нашу страну", — указал он в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

Однако есть много просто запутавшихся и испугавшихся людей, в этом ничего страшного нет, отметил представитель Кремля. Он пояснил, что только против врагов, порочащих Родину, будут действовать специальные законы. Песков добавил, что и общество может не принять тех, кто после отъезда "разинул рот".