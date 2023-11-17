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17 ноября, 07:50

Песков: В военное время необходимы цензура и жёсткие действия

В военное время цензура и жёсткие действия властей просто необходимы. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

"Да, сейчас время очень жёсткое, военное, которое требует жёстких мер от власти. <...> Я считаю, что, конечно, в военное время должна быть определённая цензура", — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По его словам, речь идёт об определённых правилах, которые были бы неприемлемы в мирное время. При этом в сегодняшних реалиях их необходимо сделать обязательным атрибутом, указал Песков.

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Также в ходе интервью представитель Кремля высказался о кандидатурах на пост следующего российского президента. По словам чиновника, он непременно должен обладать такими же качествами, какие есть у нынешнего главы государства — Владимира Путина. При этом он выразил надежду, что действующий лидер выдвинет свою кандидатуру на новый срок.

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ТАСС / Софья Сандурская

Николь Вербер
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