Песков: В военное время необходимы цензура и жёсткие действия

В военное время цензура и жёсткие действия властей просто необходимы. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

"Да, сейчас время очень жёсткое, военное, которое требует жёстких мер от власти. <...> Я считаю, что, конечно, в военное время должна быть определённая цензура", — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По его словам, речь идёт об определённых правилах, которые были бы неприемлемы в мирное время. При этом в сегодняшних реалиях их необходимо сделать обязательным атрибутом, указал Песков.