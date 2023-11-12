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Опубликовано 12 ноября 2023, 11:55

Песков: Российские бойцы в зоне СВО воюют в том числе за русский язык

Военнослужащие, которые принимают участие в спецоперации, борются в том числе за свободное использование русского языка. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Еврокомиссии не учитывать ситуацию с русским языком на Украине при оценке её готовности к членству в ЕС.

Дмитрий Песков — о том, что Еврокомиссию совершенно не волнуют права русского языка. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"Права русского языка их действительно не интересуют. Эти права интересуют нас. И сейчас наши ребята на передовой в том числе воюют и за русский язык", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

При этом Песков обратил внимание, что жителей Венгрии интересуют права их национального языка, в связи с чем они вполне конкретно выдвигают свои условия и не собираются съезжать со своих требований.

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Напомним, ранее Лайф рассказывал, что Еврокомиссия дала рекомендацию начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Вопрос о начале переговорного процесса будет вынесен на обсуждение на саммите в Брюсселе 14–15 декабря. Вердикт должны вынести все действующие члены ЕС единогласно. При этом известно, что внимание на ситуацию с русским языком в Незалежной обращаться не будет.

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ТАСС / Александр Полегенько

Николь Вербер
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