Песков: Российские бойцы в зоне СВО воюют в том числе за русский язык

Военнослужащие, которые принимают участие в спецоперации, борются в том числе за свободное использование русского языка. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Еврокомиссии не учитывать ситуацию с русским языком на Украине при оценке её готовности к членству в ЕС.

Дмитрий Песков — о том, что Еврокомиссию совершенно не волнуют права русского языка. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"Права русского языка их действительно не интересуют. Эти права интересуют нас. И сейчас наши ребята на передовой в том числе воюют и за русский язык", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

При этом Песков обратил внимание, что жителей Венгрии интересуют права их национального языка, в связи с чем они вполне конкретно выдвигают свои условия и не собираются съезжать со своих требований.