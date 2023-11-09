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9 ноября, 13:12

В Киеве отвергли существование на Украине "русскоязычного меньшинства"

Вице-премьер Украины заявила, что в стране нет "русскоязычного меньшинства"

На Украине не существует "русскоязычного меньшинства". Об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. По её словам, Евросоюз не требует от Киева соблюдения прав таких людей в рамках переговоров о вступлении страны в сообщество.

По словам Стефанишиной, на Украине нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русскоязычное меньшинство. Она указала, что в стране есть украинцы, часть из которых говорит на русском языке.

"Я одесситка, когда хочу, говорю на украинском, а когда хочу — на русском. И мне для этого не нужны решения Венецианской комиссии", — отметила Стефанишина на совместной пресс-конференции с послом ЕС на Украине Катариной Матерновой.

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По словам украинского вице-премьера, Еврокомиссия понимает её позицию. Стефанишина также добавила от себя, что она признаёт важность гарантирования прав нацменьшинств на Украине в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз.

Ранее Лайф рассказывал, что Европейская комиссия дала рекомендацию начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз. При этом ЕК не будет обращать внимания на ситуацию с русским языком в стране при оценке готовности Украины к вступлению в Евросоюз.

Обложка ©

Getty Images / John Coletti

Илья Суриков
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