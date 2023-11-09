В Киеве отвергли существование на Украине "русскоязычного меньшинства"

На Украине не существует "русскоязычного меньшинства". Об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. По её словам, Евросоюз не требует от Киева соблюдения прав таких людей в рамках переговоров о вступлении страны в сообщество.

По словам Стефанишиной, на Украине нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русскоязычное меньшинство. Она указала, что в стране есть украинцы, часть из которых говорит на русском языке.

"Я одесситка, когда хочу, говорю на украинском, а когда хочу — на русском. И мне для этого не нужны решения Венецианской комиссии", — отметила Стефанишина на совместной пресс-конференции с послом ЕС на Украине Катариной Матерновой.