В Британии испугались российского "метеорита", который поражает несколько целей за полчаса

Российский ракетный комплекс "Авангард" может поразить множество целей всего за полчаса, а запустить ракету можно из-за пределов земной атмосферы. О достоинствах комплекса пишет британское издание Daily Express.

"Ракета, которую Путин описывал как "метеорит", может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут", — отмечается в публикации.

Издание информирует британских читателей, что это оружие не имеет аналогов в мире. В его основе гиперзвуковой управляемый блок, который отправляется к цели посредством межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ/РС-28. Снаряд легко пробивает вражескую противовоздушную оборону.