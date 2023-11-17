В Британии испугались российского "метеорита", который поражает несколько целей за полчаса
DE: Ракетный комплекс "Авангард" может ударить по западным целям за 30 минут
Российский ракетный комплекс "Авангард" может поразить множество целей всего за полчаса, а запустить ракету можно из-за пределов земной атмосферы. О достоинствах комплекса пишет британское издание Daily Express.
"Ракета, которую Путин описывал как "метеорит", может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут", — отмечается в публикации.
Издание информирует британских читателей, что это оружие не имеет аналогов в мире. В его основе гиперзвуковой управляемый блок, который отправляется к цели посредством межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ/РС-28. Снаряд легко пробивает вражескую противовоздушную оборону.
Ранее Минобороны РФ сообщило о продолжении перевооружения Ясненского соединения РВСН, которое дислоцируется в Оренбургской области. В рамках программы воинское формирование получило очередной гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Ещё в 2019 году президент РФ Владимир Путин сказал об оружии, что оно идёт к цели почти как метеорит, как огненный шар.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ