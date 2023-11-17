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17 ноября, 08:24

В Севастополе сработали системы ПВО

Губернатор Развожаев: Средства ПВО поразили две воздушные цели над Севастополем

Российские силы ПВО уничтожили две воздушные цели в акватории Севастополя. Об этом сообщил в пятницу, 17 ноября, губернатор Михаил Развожаев. О возможных разрушениях информации нет.

"По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбиты две воздушные цели", проинформировал глава Севастополя.

ПВО сбила три украинских беспилотника над Смоленской областью

ПВО сбила три украинских беспилотника над Смоленской областью

Напомним, что на днях ПВО уничтожила четыре дрона в четырёх регионах России. Кроме того, Вооружённые силы Украины впервые пытались атаковать территорию России испанским беспилотником Columba. Такой дрон со взрывчаткой нашёл перед входом на свой участок житель Смоленска.

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ТАСС / Александр Полегенько

Марина Калегина
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