В Севастополе сработали системы ПВО
Губернатор Развожаев: Средства ПВО поразили две воздушные цели над Севастополем
Российские силы ПВО уничтожили две воздушные цели в акватории Севастополя. Об этом сообщил в пятницу, 17 ноября, губернатор Михаил Развожаев. О возможных разрушениях информации нет.
"По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбиты две воздушные цели", — проинформировал глава Севастополя.
Напомним, что на днях ПВО уничтожила четыре дрона в четырёх регионах России. Кроме того, Вооружённые силы Украины впервые пытались атаковать территорию России испанским беспилотником Columba. Такой дрон со взрывчаткой нашёл перед входом на свой участок житель Смоленска.
ТАСС / Александр Полегенько