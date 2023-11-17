Больше отдых — меньше денег?: Названы плюсы и минусы 10-дневных новогодних каникул

Длинные новогодние праздники могут обернуться снижением денежного оборота в стране, но положительно скажутся на сфере туризма и отдыха. Об этом сказал ИА RuNews24.ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

"Минус заключается в том, что люди не будут выходить на работу, а значит, не будут производить продукт. Не будут производить продукт, значит, будет меньше оборот денег", — пояснил он.

По его словам, есть и плюсы в долгих каникулах, ведь россияне уже начали планировать свой отдых, а значит, туризм внутри страны получит развитие. Оленченко уверен, что здесь следует определиться с приоритетами — нужно, чтобы наши сограждане больше работали или больше тратили. По мнению эксперта, сейчас предпочтительнее дать заработать туристическому сегменту.