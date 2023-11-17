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17 ноября, 09:17

Больше отдых — меньше денег?: Названы плюсы и минусы 10-дневных новогодних каникул

Эксперт Оленченко объяснил, что долгие новогодние выходные помогут сфере туризма

Длинные новогодние праздники могут обернуться снижением денежного оборота в стране, но положительно скажутся на сфере туризма и отдыха. Об этом сказал ИА RuNews24.ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

"Минус заключается в том, что люди не будут выходить на работу, а значит, не будут производить продукт. Не будут производить продукт, значит, будет меньше оборот денег", — пояснил он.

По его словам, есть и плюсы в долгих каникулах, ведь россияне уже начали планировать свой отдых, а значит, туризм внутри страны получит развитие. Оленченко уверен, что здесь следует определиться с приоритетами — нужно, чтобы наши сограждане больше работали или больше тратили. По мнению эксперта, сейчас предпочтительнее дать заработать туристическому сегменту.

Эксперты выяснили, куда российские туристы отправятся на новогодние праздники

Эксперты выяснили, куда российские туристы отправятся на новогодние праздники

Напомним, в этом году отдых продлится с 30 декабря по 8 января. Лайф публиковал результаты опроса, согласно которым большинство россиян (60%) поддержали грядущие десятидневные новогодние каникулы. Однако были противники, которые выступали за перенос части этих выходных на май.

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ТАСС / Артём Геодакян

Татьяна Миссуми
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