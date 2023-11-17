Роналду стал первым, кто в 38 лет забил 10 голов за национальную команду

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим десять голов за национальную команду в 38 лет. Всего за сборную Португалии он провёл 203 игры, в которых оформил 127 мячей.

В последний раз нападающий отличился на 46-й минуте матча девятого тура групповой стадии отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Лихтенштейна, игра закончилась со счётом 2:0. Однако в списке лучших бомбардиров Роналду стоит на втором месте, уступая лишь форварду бельгийцев Ромелу Лукаку по дополнительным показателям.