Роналду стал первым, кто в 38 лет забил 10 голов за национальную команду
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Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим десять голов за национальную команду в 38 лет. Всего за сборную Португалии он провёл 203 игры, в которых оформил 127 мячей.
В последний раз нападающий отличился на 46-й минуте матча девятого тура групповой стадии отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Лихтенштейна, игра закончилась со счётом 2:0. Однако в списке лучших бомбардиров Роналду стоит на втором месте, уступая лишь форварду бельгийцев Ромелу Лукаку по дополнительным показателям.
Лайф писал, что Криштиану Роналду не попал в топ лучших игроков "Манчестер Юнайтед" в истории. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" сыграл за английский клуб 346 матчей, в которых забил 145 голов.