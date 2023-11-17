Москвичей предупредили об обильных снегопадах на следующей неделе

В столичном регионе начал формироваться снежный покров менее пяти миллиметров, однако к концу следующей недели он вырастет до четырёх-шести сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт отметил, что в результате небольших осадков столичный регион уже слегка припорошило снегом. Он рассказал, что на московской метеостанции зарегистрировали покров менее полсантиметра, а в Клину, Дмитрове и Михайловском — один сантиметр. По его словам, на следующей неделе, начиная со вторника, начнутся снегопады, которые к концу недели сформируют покров четыре-шесть сантиметров. Тишковец обозначил, что образование устойчивого снежного покрова обычно приходится на период с 27 ноября по 2 декабря.

"Таким образом, метеозима в этом году наступила с опозданием на четверо суток. В то же время компенсацией за задержку зимы станет преждевременное формирование снежного покрова, который основательно прикроет землю на неделю раньше положенных сроков", — рассказал синоптик РИА "Новости".