Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

ХАМАС прекратило переговоры об освобождении заложников, заявили в Израиле

В Минкульте России предложили запустить аналог Евровидения

В Севастополе сработали системы ПВО

Уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

Рухнувшую в Астрахани пятиэтажку сняли с воздуха

Госдума одобрила проект федерального бюджета на 2024 год

Песков: Россия открыта для всех, кроме врагов

МЧС: Людей под завалами рухнувшей пятиэтажки в Астрахани нет

В сектор Газа могут ввести миротворцев

Армия Израиля начала штурм лагеря беженцев на Западном берегу реки Иордан

Хоккеист "Вегаса" Дорофеев лишился зубов от удара клюшкой в матче с "Монреалем"

17 ноября, 10:11
<p>Хоккеист Павел Дорофеев. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Хоккеист Павел Дорофеев. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Нападающий американского клуба "Вегас" россиянин Павел Дорофеев получил клюшкой по лицу и лишился нескольких зубов, когда рвался к воротам канадского ХК "Монреаль". Инцидент произошёл за три минуты до конца третьего периода при равном счёте 4:4, назначенный судьёй штраф помог "Вегасу" выйти вперёд.

"Мне кажется, Алек Мартинес (хоккеист "Вегаса". — Прим. Лайфа) только что собрал зубы Дорофеева со льда и передал их тренеру", написал журналист Джесси Грейнджер.

Удар по лицу Дорофеев получил от Брендана Галлахера. Однако запрещённый приём только помог "Вегасу". Команда дважды за минуту реализовала большинство. Шайбу отправили в ворота соперника Джек Айкел и Марк Стоун. Хотя "Монреаль" тоже успел забить один гол, итоговый счёт оказался 6:5 в пользу "Вегаса".

Британская полиция арестовала хоккеиста за шокирующее убийство соперника во время матча

Британская полиция арестовала хоккеиста за шокирующее убийство соперника во время матча

Ранее сообщалось, что в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команда "Вашингтон Кэпиталз" обыграла на своей площадке "Вегас Голден Найтс". Встреча закончилась со счётом 3:0.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!