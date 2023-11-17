Хоккеист "Вегаса" Дорофеев лишился зубов от удара клюшкой в матче с "Монреалем" 17 ноября, 10:11 Хоккеист Павел Дорофеев. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Нападающий американского клуба "Вегас" россиянин Павел Дорофеев получил клюшкой по лицу и лишился нескольких зубов, когда рвался к воротам канадского ХК "Монреаль". Инцидент произошёл за три минуты до конца третьего периода при равном счёте 4:4, назначенный судьёй штраф помог "Вегасу" выйти вперёд.

"Мне кажется, Алек Мартинес (хоккеист "Вегаса". — Прим. Лайфа) только что собрал зубы Дорофеева со льда и передал их тренеру", — написал журналист Джесси Грейнджер.

Удар по лицу Дорофеев получил от Брендана Галлахера. Однако запрещённый приём только помог "Вегасу". Команда дважды за минуту реализовала большинство. Шайбу отправили в ворота соперника Джек Айкел и Марк Стоун. Хотя "Монреаль" тоже успел забить один гол, итоговый счёт оказался 6:5 в пользу "Вегаса".

Ранее сообщалось, что в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команда "Вашингтон Кэпиталз" обыграла на своей площадке "Вегас Голден Найтс". Встреча закончилась со счётом 3:0.

Авторы Татьяна Миссуми