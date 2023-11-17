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Опубликовано 17 ноября 2023, 10:04

Участник СВО неожиданно вернулся, когда его дочь давала клятву в Академии МЧС

Участник спецоперации неожиданно вернулся с фронта, когда его дочь приносила клятву кадета в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России в Москве.

Участник СВО неожиданно вернулся, когда его дочь давала клятву в Академии МЧС. Видео © VK / "Академия ГПС МЧС России"

На опубликованном пресс-службой учебного заведения видео трогательный момент их встречи в актовом зале. Промедлив секунду, девочка кинулась к отцу. Этот сюрприз задел сердца всех присутствующих.

В академии пояснили, что мужчина является спасателем первого класса и неоднократно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Москве и Подмосковье. Он горд, что дочь решила пойти по его стопам, и не мог пропустить столь значимый день.

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А участник спецоперации из Челябинской области, вернувшийся с фронта, перед встречей с дочкой станцевал с ней в костюме большого розового зайца. Судя по трогательному видео, девочка до последнего момента ничего не подозревала.

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VK / "Академия ГПС МЧС России"

Матвей Константинов
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