Участник спецоперации неожиданно вернулся с фронта, когда его дочь приносила клятву кадета в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России в Москве.

Участник СВО неожиданно вернулся, когда его дочь давала клятву в Академии МЧС. Видео © VK / "Академия ГПС МЧС России"

На опубликованном пресс-службой учебного заведения видео трогательный момент их встречи в актовом зале. Промедлив секунду, девочка кинулась к отцу. Этот сюрприз задел сердца всех присутствующих.

В академии пояснили, что мужчина является спасателем первого класса и неоднократно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Москве и Подмосковье. Он горд, что дочь решила пойти по его стопам, и не мог пропустить столь значимый день.