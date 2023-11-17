Это плоть от плоти Русского мира: В ГД ответили украинскому актёру, который испугался "идти на Крым"
Депутат Толмачёв: Люди Крыма и Донбасса — это плоть от плоти Русского мира
Крым и Донбасс сделали свой исторический выбор быть вместе с Россией, а рассуждения украинских военнослужащих и их командования ничего не изменят. Так депутат Госдумы Александр Толмачёв прокомментировал Лайфу слова актёра и бойца ВСУ Олега Иваницы, который заявил, что Киеву нужно перестать думать о возвращении этих территорий.
"Для киевского режима границы Украины — это вопрос "содержания территорий", то есть выгоды или её отсутствия. Для нас же эти люди и земли — это плоть от плоти Русского мира. И мы не откажемся от них, как бы тяжело ни было, чего бы нам это ни стоило, потому что мы никогда не отказываемся от самих себя", — рассказал Толмачёв Лайфу.
Парламентарий добавил, что Крым и Донбасс сделали свой исторический выбор и в России твёрдо знают, что этого не изменить ни силой оружия, ни интригами, ни рассуждениями о несбыточном.
Ранее Лайф писал, что украинский актёр и боец ВСУ Олег Иваница испугался захвата Крыма и Донбасса. Он заявил, что Киеву нужно перестать думать о возвращении Крыма и Донбасса военным путём, так как в стране и без того непростая экономическая ситуация.
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