Это плоть от плоти Русского мира: В ГД ответили украинскому актёру, который испугался "идти на Крым"

Крым и Донбасс сделали свой исторический выбор быть вместе с Россией, а рассуждения украинских военнослужащих и их командования ничего не изменят. Так депутат Госдумы Александр Толмачёв прокомментировал Лайфу слова актёра и бойца ВСУ Олега Иваницы, который заявил, что Киеву нужно перестать думать о возвращении этих территорий.

"Для киевского режима границы Украины — это вопрос "содержания территорий", то есть выгоды или её отсутствия. Для нас же эти люди и земли — это плоть от плоти Русского мира. И мы не откажемся от них, как бы тяжело ни было, чего бы нам это ни стоило, потому что мы никогда не отказываемся от самих себя", — рассказал Толмачёв Лайфу.

Парламентарий добавил, что Крым и Донбасс сделали свой исторический выбор и в России твёрдо знают, что этого не изменить ни силой оружия, ни интригами, ни рассуждениями о несбыточном.