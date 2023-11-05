В парламенте Крыма назвали преступлением передачу полуострова в состав УССР в 1954 году

Крым вошёл в состав Украинской ССР в 1954 году незаконно, поскольку передача полуострова была совершена кулуарно, заявил глава местного парламента Владимир Константинов.

"Рабочей группой установлено, что законы и Конституция СССР были нарушены грубейшим образом при передаче Крыма в состав УССР. Они не могли это сделать законно, и это было сделать законно невозможно", — приводит его слова РИА "Новости".

Константинов пояснил, что для передачи Крыма нужно было принять определённые нормативные акты, которые тогда было совершенно невозможно согласовать, поскольку каждая республика начала бы предъявлять друг другу территориальные претензии.

"Поэтому, чтобы не открывать ящик Пандоры, [бывший глава Правительства СССР Никита] Хрущёв сделал это кулуарно, и тогда мало кто на это обратил внимание", — подчеркнул крымский чиновник.

Он назвал необходимым отмену решения о передаче Крыма в состав УССР, отметив, что благодаря этому будет восстановлена историческая справедливость. В настоящее время идёт подготовка запроса в Конституционный Суд, подать его планируется до когда этого года.