В парламенте Крыма назвали преступлением передачу полуострова в состав УССР в 1954 году
Глава парламента Крыма Константинов: Полуостров вошёл в состав УССР кулуарно
Крым вошёл в состав Украинской ССР в 1954 году незаконно, поскольку передача полуострова была совершена кулуарно, заявил глава местного парламента Владимир Константинов.
"Рабочей группой установлено, что законы и Конституция СССР были нарушены грубейшим образом при передаче Крыма в состав УССР. Они не могли это сделать законно, и это было сделать законно невозможно", — приводит его слова РИА "Новости".
Константинов пояснил, что для передачи Крыма нужно было принять определённые нормативные акты, которые тогда было совершенно невозможно согласовать, поскольку каждая республика начала бы предъявлять друг другу территориальные претензии.
"Поэтому, чтобы не открывать ящик Пандоры, [бывший глава Правительства СССР Никита] Хрущёв сделал это кулуарно, и тогда мало кто на это обратил внимание", — подчеркнул крымский чиновник.
Он назвал необходимым отмену решения о передаче Крыма в состав УССР, отметив, что благодаря этому будет восстановлена историческая справедливость. В настоящее время идёт подготовка запроса в Конституционный Суд, подать его планируется до когда этого года.
А ранее в Госдуме оценили странный способ Киева "вернуть" Крым и назвали его крайне нелогичным. Как подчеркнул депутат Амир Хамитов, попытки "вернуть" полуостров при помощи выпущенных ракет и снарядов могут привести лишь к безграничной ненависти местных жителей. Более того, это наглядно показывает всю суть киевского режима: захватить желаемое любыми путями, не считаясь ни с какими человеческими жертвами.
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