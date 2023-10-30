В Госдуме назвали крайне нелогичным способ Киева "вернуть" Крым
Депутат Хамитов указал на нелогичность способов "вернуть" Украиной Крым
Депутат Государственной думы Амир Хамитов в беседе с Лайфом раскритиковал способы Киева по возвращению потерянного Крыма. По его словам, попытки "вернуть" полуостров при помощи выпущенных ракет и снарядов крайне нелогичны и могут привести лишь к безграничной ненависти местных жителей.
Как отметил парламентарий, произошедшее наглядно показывает всю суть киевского режима: захватить желаемое любыми путями, не считаясь ни с какими человеческими жертвами.
"Понятно, что Крым остаётся лакомым куском для Киева, заполучить который там до сих пор не оставляют надежд. Но средства, которыми они пытаются этого добиться, максимально нелогичны", — подчеркнул он.
Захватить территорию, перебив при этом часть её жителей, — это стопроцентный способ навсегда превратить население в своих злейших врагов, указал Хамитов. Причём, по его мнению, было бы довольно странно ожидать, что крымчане станут сторонниками тех, кто покушался на их жизнь и безопасность.
"Конечно, бесперспективность таких попыток очевидна уже любому. Слаженная и безупречная работа российских военных и ПВО успешно отражает атаки ВСУ. Кто бы что ни хотел себе захватить, российские территории останутся таковыми навсегда", — заключил собеседник.
Напомним, сегодня утром в акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены два безэкипажных украинских катера. После этого на Крымском мосту и в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Как сообщили в Минобороны РФ, украинская сторона предприняла попытки атаковать цели в Крыму, однако все они оказались тщетными. Киев выпустил восемь ракет Storm Shadow, все они оказались сбиты средствами противовоздушной обороны.
ТАСС / Сергей Мальгавко