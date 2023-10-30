Депутат Государственной думы Амир Хамитов в беседе с Лайфом раскритиковал способы Киева по возвращению потерянного Крыма. По его словам, попытки "вернуть" полуостров при помощи выпущенных ракет и снарядов крайне нелогичны и могут привести лишь к безграничной ненависти местных жителей.

Как отметил парламентарий, произошедшее наглядно показывает всю суть киевского режима: захватить желаемое любыми путями, не считаясь ни с какими человеческими жертвами.

"Понятно, что Крым остаётся лакомым куском для Киева, заполучить который там до сих пор не оставляют надежд. Но средства, которыми они пытаются этого добиться, максимально нелогичны", — подчеркнул он.

Захватить территорию, перебив при этом часть её жителей, — это стопроцентный способ навсегда превратить население в своих злейших врагов, указал Хамитов. Причём, по его мнению, было бы довольно странно ожидать, что крымчане станут сторонниками тех, кто покушался на их жизнь и безопасность.