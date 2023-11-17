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17 ноября, 10:24

Центробанк заявил, что не имеет казначейских обязательств США и не приобретал их

У Банка России нет казначейских обязательств США, эти бумаги не приобретались главным финансовым регулятором Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

"У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объёму вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США", цитирует агентство ответ Центробанка.

В Банке России напомнили условие для нового повышения ключевой ставки

В Банке России напомнили условие для нового повышения ключевой ставки

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России в настоящее время превышает 7% и этот уровень нельзя назвать безобидным. По её словам, последние повышения ключевой ставки были необходимы, однако регулятор готов к снижению по мере улучшения ситуации.

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LIFE / Александр Шалгин

Юрий Лысенко
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