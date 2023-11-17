Центробанк заявил, что не имеет казначейских обязательств США и не приобретал их

У Банка России нет казначейских обязательств США, эти бумаги не приобретались главным финансовым регулятором Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

"У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объёму вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США", — цитирует агентство ответ Центробанка.