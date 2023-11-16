Набиуллина призвала перестать считать текущий уровень инфляции безобидным

Годовая инфляция в России в настоящее время превышает 7%, и этот уровень нельзя назвать безобидным. Такое заявление сделала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Нас иногда упрекают, что мы избыточно подняли ставку, что она почти более чем в два раза выше текущей инфляции. Начну с того, что годовая инфляция последовательно растёт начиная с июня. Сейчас уже больше 7%. И, в соответствии с нашей целью в 4%, это повышение нельзя назвать безобидным", — указала глава регулятора на заседании Госдумы.

По её словам, последние повышения ключевой ставки были необходимы, однако регулятор готов к снижению по мере улучшения ситуации.