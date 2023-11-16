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16 ноября, 10:20

Набиуллина призвала перестать считать текущий уровень инфляции безобидным

Глава ЦБ Набиуллина: Годовая инфляция в России в настоящее время превышает 7%

Годовая инфляция в России в настоящее время превышает 7%, и этот уровень нельзя назвать безобидным. Такое заявление сделала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Нас иногда упрекают, что мы избыточно подняли ставку, что она почти более чем в два раза выше текущей инфляции. Начну с того, что годовая инфляция последовательно растёт начиная с июня. Сейчас уже больше 7%. И, в соответствии с нашей целью в 4%, это повышение нельзя назвать безобидным", указала глава регулятора на заседании Госдумы.

По её словам, последние повышения ключевой ставки были необходимы, однако регулятор готов к снижению по мере улучшения ситуации.

В Банке России напомнили условие для нового повышения ключевой ставки

В Банке России напомнили условие для нового повышения ключевой ставки

Напомним, что 27 октября Банк России снова повысил ключевую ставку — на этот раз сразу на два процентных пункта, с 13 до 15% годовых. В регуляторе объяснили, что повышение произошло на фоне значительного усиления инфляционного давления. Так, согласно обновлённому прогнозу ЦБ, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5% (при целевом показателе 4%). Глава ЦБ заявила, что решение повысить ключевую ставку оказалось вынужденным. По словам Набиуллиной, потери для граждан и бизнеса были бы ещё больше.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Дарья Нарыкова
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