Набиуллина призвала перестать считать текущий уровень инфляции безобидным
Глава ЦБ Набиуллина: Годовая инфляция в России в настоящее время превышает 7%
Годовая инфляция в России в настоящее время превышает 7%, и этот уровень нельзя назвать безобидным. Такое заявление сделала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Нас иногда упрекают, что мы избыточно подняли ставку, что она почти более чем в два раза выше текущей инфляции. Начну с того, что годовая инфляция последовательно растёт начиная с июня. Сейчас уже больше 7%. И, в соответствии с нашей целью в 4%, это повышение нельзя назвать безобидным", — указала глава регулятора на заседании Госдумы.
По её словам, последние повышения ключевой ставки были необходимы, однако регулятор готов к снижению по мере улучшения ситуации.
Напомним, что 27 октября Банк России снова повысил ключевую ставку — на этот раз сразу на два процентных пункта, с 13 до 15% годовых. В регуляторе объяснили, что повышение произошло на фоне значительного усиления инфляционного давления. Так, согласно обновлённому прогнозу ЦБ, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5% (при целевом показателе 4%). Глава ЦБ заявила, что решение повысить ключевую ставку оказалось вынужденным. По словам Набиуллиной, потери для граждан и бизнеса были бы ещё больше.
ТАСС / Гавриил Григоров