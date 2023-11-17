Как по струночке: Арзамасову сравнили с Одри Хепбёрн после фото с балетными ножками Актриса Елизавета Арзамасова показала фанатам балетные ножки после фотосессии 17 ноября, 10:52 Елизавета Арзамасова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / liza_arzamasova

Актриса и звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова порадовала поклонников новым фото, представ в романтическом и нежном образе. Комментаторы оценили фотосессию и отметили, что замужество и материнство открыли новые грани в артистке.

"Вот так сегодня. По струночке", — коротко подписала снимок артистка и поблагодарила фотографа.

Фанаты заметили, что образ чем-то напоминает британскую актрису и модель Одри Хепбёрн. Балетные ножки, опущенный взгляд, романтичные локоны и берет — всё это понравилось пользователям, которые попросили Арзамасову почаще устраивать такие перевоплощения.

"Очень красивый снимок, фотограф — профессионал. Конечно, Лизонька — украшение этого снимка, красотка", — написал один из комментаторов.

"Сразу Пушкин вспомнился", — написал другой пользователь, намекнув на образ милой и скромной девушки Лизы из "Пиковой дамы".

Ранее сообщалось, что фигурист и хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова посетили выставку-форум "Россия", которая открылась 4 ноября, в День народного единства. Пара призналась, какой город нашей страны любит больше всего.

Авторы Татьяна Миссуми