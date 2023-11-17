"Пополнить ваш арсенал": Александру Лукашенко подарили гранатомёт

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ходе посещения 1868-й артиллерийской базы вооружения в Гомеле сделали необычный подарок — преподнесли настоящий гранатомёт. Соответствующее фото публикует телеграм-канал "Пул первого". Грозное оружие было вручено лидеру Союзной республики с целью пополнения его арсенала.