"Пополнить ваш арсенал": Александру Лукашенко подарили гранатомёт
Лукашенко в ходе посещения артиллерийской базы подарили гранатомёт
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ходе посещения 1868-й артиллерийской базы вооружения в Гомеле сделали необычный подарок — преподнесли настоящий гранатомёт. Соответствующее фото публикует телеграм-канал "Пул первого". Грозное оружие было вручено лидеру Союзной республики с целью пополнения его арсенала.
Лукашенко в ходе посещения артиллерийской базы подарили гранатомёт. Фото © Telegram / "Пул первого"
"Пополнить ваш арсенал!" — сказал Лукашенко вручитель.
А участник "Юнармии" из Калуги сделал подарок президенту России Владимиру Путину. Он вручил главе государства значок движения.
Telegram / "Пул первого"