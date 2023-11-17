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17 ноября, 10:54

"Пополнить ваш арсенал": Александру Лукашенко подарили гранатомёт

Лукашенко в ходе посещения артиллерийской базы подарили гранатомёт

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ходе посещения 1868-й артиллерийской базы вооружения в Гомеле сделали необычный подарок — преподнесли настоящий гранатомёт. Соответствующее фото публикует телеграм-канал "Пул первого". Грозное оружие было вручено лидеру Союзной республики с целью пополнения его арсенала.

Лукашенко в ходе посещения артиллерийской базы подарили гранатомёт. Фото © Telegram / "Пул первого"

Лукашенко в ходе посещения артиллерийской базы подарили гранатомёт. Фото © Telegram / "Пул первого"

"Пополнить ваш арсенал!" — сказал Лукашенко вручитель.

Папе римскому преподнесли необычный подарок из России

Папе римскому преподнесли необычный подарок из России

А участник "Юнармии" из Калуги сделал подарок президенту России Владимиру Путину. Он вручил главе государства значок движения.

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Telegram / "Пул первого"

Матвей Константинов
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