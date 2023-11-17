Российская звезда НХЛ Малкин задолжал родине более полумиллиона рублей налогов
SHOT: Хоккеист Малкин задолжал около 579 тысяч рублей налогов в России
Российский хоккеист Евгений Малкин, играющий в американской НХЛ, не заплатил более полумиллиона рублей российской налоговой службе. SHOT сообщает, что задолженность форварда "Питтсбург Пинвинз" составляет примерно 579 тысяч.
В РФ у хоккеиста остался бизнес. Также он запускал свой бренд одежды с названием G71 Geno, который зарегистрирован в родном для Малкина Магнитогорске. А ещё у него есть рекламная фирма. Возможно, он забыл об этих мелочах на фоне того, что этой осенью спортсмен был признан одним из трёх лучших российских снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги США, установив рекорд в 474 гола.
Ранее Лайф рассказывал о том, что встреча "Вашингтон Кэпиталз" с "Питтсбург Пингвинз" в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги завершилась уверенной победой "пенсов". Счёт на 25-й минуте матча открыл россиянин Евгений Малкин, а к концу игры на табло красовались цифры 4:0.
ТАСС / AP / Gene J. Puskar