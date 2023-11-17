Российская звезда НХЛ Малкин задолжал родине более полумиллиона рублей налогов

В РФ у хоккеиста остался бизнес. Также он запускал свой бренд одежды с названием G71 Geno, который зарегистрирован в родном для Малкина Магнитогорске. А ещё у него есть рекламная фирма. Возможно, он забыл об этих мелочах на фоне того, что этой осенью спортсмен был признан одним из трёх лучших российских снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги США, установив рекорд в 474 гола.