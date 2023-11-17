Сотрудница МВД из Калужской области стала победителем конкурса "Народный участковый"

Во всероссийском конкурсе, который к 100-летнему юбилею службы участковых уполномоченных российской полиции провело МВД России, звание "Народный участковый" за 2023 год получила старший участковый уполномоченного полиции ОМВД России по Жуковскому району Калужской области майор полиции Юлия Андреева. Торжественную церемонию провёл глава ведомства Владимир Колокольцев.

Андреева стала обладателем самого высокого индекса доверия у граждан по результатам финального голосования, которое проводилось на сайте kp.ru. Победительницу наградили внеочередным званием подполковника полиции, а ещё статуэткой, являющейся главным символом конкурса, нагрудным знаком за победу в этом почётном состязании и автомобилем "УАЗ-Патриот".

Второе место в конкурсе занял старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Шурышкарскому району Ямало-Ненецкого автономного округа майор полиции Муслим Адылгериев. А третье — участковый уполномоченный полиции МО МВД России "Советский" Кировской области капитан полиции Руслан Абдулаев. Обоим вручили ведомственные медали "За доблесть в службе", а также почётные грамоты и ценные призы.

Глава ведомства Владимир Колокольцев отметил, что на сегодняшний день полномочия участковых охватывают почти всю юрисдикцию деятельности органов МВД. Они рассматривают почти половину входящих обращений, а это около 16 миллионов заявлений ежегодно. Также именно они раскрывают более 270 тысяч и выявляют около трёх миллионов административных правонарушений.

"Те, кто сегодня отвечает за спокойствие в жилом секторе, по своим качествам ни в чём не уступают знаменитым героям книг и фильмов, нередко смотрят в лицо опасности, проявляют мужество и отвагу при спасении людей. <...> Закономерным итогом является высокий уровень поддержки со стороны граждан, которые уважают вас, рассчитывают на компетентность и отзывчивость", — сказал Колокольцев перед тем, как огласить имена победителей.

История службы участковых уполномоченных в стране по традиции начинается с 17 ноября 1923 года — дня утверждения Инструкции участковому надзирателю. Впрочем, известно, что основы этой профессии были заложены ещё во второй половине XVIII века.