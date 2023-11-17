Врач предупредил, что чувство усталости при пробуждении — сигнал о проблемах в организме

Утреннюю усталость могут вызвать многие факторы, но главное, что все они указывают на внутренние проблемы с организмом, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он отметил, что одна из причин — перевозбуждение организма.

"Когда человек не соблюдает режим труда и отдыха, это приводит к тому, что организм впадает в состояние стресса и напряжения. Поэтому во время сна его мозг не может расслабиться, а продолжает думать о проблемах", — сообщил он, добавив, что хронический стресс также влияет на состояние.

Храп также может повлиять на утреннее состояние. Врач отметил, что он вызывает нехватку кислорода, поэтому мозг во время сна не отдыхает, а экономит энергию. Также и с гипертонией и хронической сердечной недостаточностью, уверен врач. По его словам, когда человек находится в постоянном состоянии нарушения давления, организм не может полноценно расслабиться.

"Это связано с тем, что сердце работает хуже, чем у здорового человека, и перекачивает кровь по сосудам с трудом. Поэтому появляются проблемы со сном", — рассказал Кондрахин "Вечерней Москве".

Ещё одна причина утренней разбитости — диабет. Медик считает, что из-за нехватки глюкозы человек испытывает усталость после сна. При гипотиреозе, по словам врача, щитовидная железа плохо функционирует, а в случае снижения гормонов возникает энергетический голод, который нельзя восстановить во сне.

Для устранения усталости утром терапевт рекомендовал найти причину такого состояния и исправить её, так как только после устранения исходной проблемы организм сможет восстанавливаться ночью и утреннее чувство разбитости пропадёт.