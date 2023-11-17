Белорусские пограничники "приняли" двух поляков, которые нарушили границу на надувной лодке
Белорусская погранслужба: Двое поляков пересекли госграницу на надувной лодке
Белорусские пограничники отчитались о задержании в Брестском районе двух поляков, которые незаконно пересекли государственную границу с помощью транспорта "не по сезону" — на надувной лодке.
Двое нарушителей на моторной лодке задержаны на границе с Польшей. Видео © t.me / gpkgovby
"Пограничники выявили двух граждан Польши. Они незаконно пересекли границу в Беларусь на надувной лодке с мотором", — сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.
Нарушителей "приняли" прямо на берегу реки Буг. С ними работают следователи.
Напомним, что 1 ноября ВСУ стянули 120-тысячную группировку войск к белорусской границе. Приграничную территорию Киев использует в том числе для отстоя и переформирования подразделений, которые в дальнейшем перебрасываются на фронт. Украинские силы делают у границы и мелкие пакости: вывешивают флаги страны и нацбатов, включают гимн, портят погранзнаки Белоруссии и даже Украины.