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17 ноября, 11:56

Белорусские пограничники "приняли" двух поляков, которые нарушили границу на надувной лодке

Белорусская погранслужба: Двое поляков пересекли госграницу на надувной лодке

Белорусские пограничники отчитались о задержании в Брестском районе двух поляков, которые незаконно пересекли государственную границу с помощью транспорта "не по сезону" — на надувной лодке.

Двое нарушителей на моторной лодке задержаны на границе с Польшей. Видео © t.me / gpkgovby

"Пограничники выявили двух граждан Польши. Они незаконно пересекли границу в Беларусь на надувной лодке с мотором", — сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.

Нарушителей "приняли" прямо на берегу реки Буг. С ними работают следователи.

Белорусские пограничники обратились к украинцам на "языке борща"

Белорусские пограничники обратились к украинцам на "языке борща"

Напомним, что 1 ноября ВСУ стянули 120-тысячную группировку войск к белорусской границе. Приграничную территорию Киев использует в том числе для отстоя и переформирования подразделений, которые в дальнейшем перебрасываются на фронт. Украинские силы делают у границы и мелкие пакости: вывешивают флаги страны и нацбатов, включают гимн, портят погранзнаки Белоруссии и даже Украины.

Обложка ©

t.me / gpkgovby

Марина Калегина
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