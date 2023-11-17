Белорусские пограничники "приняли" двух поляков, которые нарушили границу на надувной лодке

Белорусские пограничники отчитались о задержании в Брестском районе двух поляков, которые незаконно пересекли государственную границу с помощью транспорта "не по сезону" — на надувной лодке.

Двое нарушителей на моторной лодке задержаны на границе с Польшей. Видео © t.me / gpkgovby

"Пограничники выявили двух граждан Польши. Они незаконно пересекли границу в Беларусь на надувной лодке с мотором", — сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.

Нарушителей "приняли" прямо на берегу реки Буг. С ними работают следователи.