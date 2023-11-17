Посол Израиля не считает точной информацию о блокировке счетов россиян в стране 17 ноября, 12:08 ТАСС / Сергей Савостьянов

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что надо проверить информацию о якобы блокировке счетов россиян израильскими банками. Об этом он сказал телеканалу "Россия-24".

"Не думаю, что это точные данные. Надо уточнить, блокируются ли там, в общем, все счета", — уточнил дипломат.

Посол добавил, что банки в Израиле не принадлежат государству, а значит, самостоятельно принимают любые решения. Единственное, что могут сделать израильские власти, — это проверить действия финансовых организаций на предмет дискриминации граждан РФ.

Ранее основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd. Марк Ойгман заявил, что крупные израильские банки начали сегрегировать счета с ценными бумагами, которые принадлежат россиянам. По его словам, это связано с предписанием бельгийского депозитария Euroclear.

Авторы Татьяна Миссуми