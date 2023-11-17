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Опубликовано 17 ноября 2023, 12:33

ВС России за неделю уничтожили более 425 солдат ВСУ на Запорожском направлении

За прошедшую неделю ВС РФ уничтожили более 425 украинских военнослужащих на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения российских войск отразили три атаки противника в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области", — рассказали там.

Противник потерял два танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

ВСУ потеряли до 220 бойцов на смертоносном Донецком направлении
ВСУ потеряли до 220 бойцов на смертоносном Донецком направлении

А вчера Минобороны отчиталось об уничтожении украинского МиГ-29. Его сбили в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики.

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Getty Images / Pierre Crom

Матвей Константинов
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