Полная безвкусица: 3 вещи, которые 99% женщин носят неправильно, — хватит издеваться над собой

Есть базовые предметы гардероба, которые найдутся в шкафу любой женщины. Их, кажется, носить уже научились, ровно как и сочетать в приятных глазу образах. Но теперь новая загвоздка — трендовые вещи, модные, например, в этом сезоне. Какие ошибки допускают с ними? Что давно стоит отправить в мусорную корзину? Лайф разобрался.

Как носить модные юбки-макси

Ошибки стиля, которые совершают все девушки до единой. Фото © Getty Images / Jeremy Moeller

Так как на улице далеко не лето, модницы стали утепляться и менять мини-юбки на фасоны подлиннее. Мы помним, что именно макси из денима и кожи — ультрамодное решение уходящего осеннего сезона. Казалось бы, такая вещь гардероба идёт абсолютно каждой, ведь она в силах вытянуть силуэт и даже немного его сузить. Однако, чтобы магия произошла, важно помнить о парочке нюансов, на которые все забивают. Вследствие чего выглядят максимально безвкусно. Дорогие стиляги, помните, что юбка-макси из плотного материала должна быть не просто длинной, а доходить строго до середины голени. Идеально стильным вариантом считается с небольшим разрезом.

Устаревшие фасоны нижнего белья

В разнообразии красивого и трендового нижнего белья трудно отыскать тот алмаз, который идеально впишется в образ. Поэтому нередко модные эксперты советуют покупать несколько разных моделей трусиков — на все случаи жизни. И пусть все выбирают нижнее бельё под свой стиль, вкус и ощущение комфорта, есть парочка моделей, которые носить сегодня стыдно. Первая — трусики со стразами. Пусть в моду тренды на нулевые и возвращаются, но не до такой же степени. Только представьте, что подумает про вас кавалер, заметив из-за обтягивающего платья пупырышки в районе лобка. Второе, что стоит выкинуть, — стринги с T-образной спинкой. Такие мало кому подходят, делают на вид ягодицы квадратными, натирают нежную кожу интимной зоны и постоянно вылезают из-под пояса джинсов.

Как носить пуховик, чтобы не выглядеть простушкой

Из-за неумения подбирать правильную верхнюю одежду можно испортить даже самый красивый наряд. Фото © Shutterstock