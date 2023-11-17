Автостанция заработала в Новой Каховке после 1,5 года перерыва 17 ноября, 13:00 ТАСС / Сергей Мальгавко

В Новой Каховке Херсонской области начала работу автостанция, которая вынужденно простаивала последние полтора года. Об этом рассказали в администрации региона, уточнив, что пока запущено только два рейса до Геническа.

"В Новой Каховке начала работать автостанция, которая пока стала единственным объектом транспортной инфраструктуры. До недавнего времени из двух автовокзалов в городе работал только один, но более полутора лет он также не выполнял свои функции", — отмечается в заявлении.

Пассажиров будут перевозить автобусы на 50 мест, стоимость билетов начинается от 700 рублей. В администрации уточнили, что график работы станции будет зависеть от комендантского часа, установленного в регионе.

Ранее замруководителя Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол заявил, что морские мины ВСУ всплывают в Херсонской области у побережья косы, некоторые снаряды выбрасывает на берег.

Авторы Татьяна Миссуми