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Автостанция заработала в Новой Каховке после 1,5 года перерыва

17 ноября, 13:00

ТАСС / Сергей Мальгавко

В Новой Каховке Херсонской области начала работу автостанция, которая вынужденно простаивала последние полтора года. Об этом рассказали в администрации региона, уточнив, что пока запущено только два рейса до Геническа.

"В Новой Каховке начала работать автостанция, которая пока стала единственным объектом транспортной инфраструктуры. До недавнего времени из двух автовокзалов в городе работал только один, но более полутора лет он также не выполнял свои функции", — отмечается в заявлении.

Пассажиров будут перевозить автобусы на 50 мест, стоимость билетов начинается от 700 рублей. В администрации уточнили, что график работы станции будет зависеть от комендантского часа, установленного в регионе.

В Херсонской области комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00

В Херсонской области комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00

Ранее замруководителя Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол заявил, что морские мины ВСУ всплывают в Херсонской области у побережья косы, некоторые снаряды выбрасывает на берег.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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