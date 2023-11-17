В Южной Корее законом запретят есть собак

Власти Южной Кореи вместе с правящей партией "Гражданская сила" в течение года примут закон, который запретит использовать в пищу мясо собак. Об этом рассказал ответственный за определение политического курса партии депутат Ю Ый Дон, его цитирует агентство Рёнхап.

Он заявил, что страна должна прекратить употребление собачьего мяса. Одной из причин для этого, по его словам, является то обстоятельство, что всё больше корейских граждан заводят себе собак в качестве домашних питомцев, а также то, что этот обычай вредит международному имиджу государства.

"Мы будем настаивать на принятии специального законопроекта, который положит конец употреблению в пищу мяса собак, в течение этого года", — заявил Ю Ый Дон, добавив, что правительство разработает специальные программы финансовой мотивации, которые помогут свернуть бизнес владельцам ферм, выращивающим собак для использования в пище.

Депутат объяснил, что закон будет предусматривать запрет на забой собак и сбыт их мяса. Согласно планам, он вступит в силу в 2027 году. Кроме того, в дополнение к этому закону власти намерены внести поправки, исключающие собак из категории "домашний скот".