Российские визовые центры прекращают работу во Франции с 24 ноября

Российские визовые центры в ряде городов Франции закрываются с 24 ноября. Теперь получить визу будет возможно через консульства и посольство, сообщило диппредставительство РФ во Франции.

"Информируем, что с 24 ноября 2023 г. российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу. По вопросам оформления виз в Россию просьба обращаться в консульский отдел Посольства Российской Федерации во Франции, Генеральное консульство РФ в Страсбурге, Генеральное консульство РФ в Марселе и в Канцелярию РФ в Вильфранш-сюр-Мер", — говорится в сообщении.