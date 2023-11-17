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17 ноября, 12:53

Российские визовые центры прекращают работу во Франции с 24 ноября

Российские визовые центры в ряде городов Франции закрываются с 24 ноября. Теперь получить визу будет возможно через консульства и посольство, сообщило диппредставительство РФ во Франции.

"Информируем, что с 24 ноября 2023 г. российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу. По вопросам оформления виз в Россию просьба обращаться в консульский отдел Посольства Российской Федерации во Франции, Генеральное консульство РФ в Страсбурге, Генеральное консульство РФ в Марселе и в Канцелярию РФ в Вильфранш-сюр-Мер", говорится в сообщении.

Названо число заявок, поданных на получение "золотых виз" в России

Названо число заявок, поданных на получение "золотых виз" в России

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала отказ выдачи виз двум российским дипломатам. Она отметила, что они хотели принять участие в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже.

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Александра Мышляева
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