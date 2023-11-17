Житель Воронежа бросил бомбу в работницу бара из-за плохого алкоголя
В Воронеже недовольный посетитель бросил в работницу бара самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД.
Всё произошло в заведении, расположенном на Московском проспекте. Мужчина оказался сильно расстроен качеством спиртного и не придумал ничего лучше, чем оформить "жалобу" весьма оригинальным способом. Недовольный клиент бросил в сторону продавщицы техническое устройство и убежал. В результате оно сдетонировало, женщина пострадала.
Дебошир хотел скрыться от правосудия, однако правоохранителям удалось установить его личность и призвать к ответственности за совершённое злодеяние — нарушителя задержали и доставили в отделение. Теперь ему грозит наказание. По факту ЧП начата проверка, осколки устройства направлены на экспертизу.
Ранее Лайф рассказывал о ЧП, произошедшем в московском баре на Сущёвской улице. Прямо на танцполе между двумя мужчинами начался конфликт, который перерос в драку. В результате потасовки один из посетителей заведения получил несколько ударов по голове и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
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