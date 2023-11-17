В Китае болельщики растянули баннер "Братья навеки" на матче молодёжного "Зенита"
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Молодёжная команда петербургского футбольного клуба "Зенит" со счётом 7:1 выиграла у китайского "Гуйчжоу" в товарищеском матче. Встреча проходила в китайском городе Гуйян. Во время игры фанаты вывесили баннер с надписью "Братья навеки". Фраза была написана на русском и китайском языках.
Сообщается, что в составе российской команды успехами на поле отметились Константин Воинков (18-я минута), Данила Козлов (30,33), Станислав Лапинский (37), Савелий Никифоров (39), Максим Халилов (62) и Александр Широков (88).
Ранее на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и нижегородским "Пари НН" болельщики на трибунах растянули шуточный плакат, призывающий голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева переехать в деревню, чтобы стать "главным по коням".