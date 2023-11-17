В Китае болельщики растянули баннер "Братья навеки" на матче молодёжного "Зенита"

Молодёжная команда петербургского футбольного клуба "Зенит" со счётом 7:1 выиграла у китайского "Гуйчжоу" в товарищеском матче. Встреча проходила в китайском городе Гуйян. Во время игры фанаты вывесили баннер с надписью "Братья навеки". Фраза была написана на русском и китайском языках.

Сообщается, что в составе российской команды успехами на поле отметились Константин Воинков (18-я минута), Данила Козлов (30,33), Станислав Лапинский (37), Савелий Никифоров (39), Максим Халилов (62) и Александр Широков (88).