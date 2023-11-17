Регион

Уведомления отключены

17 ноября, 14:20

В Китае болельщики растянули баннер "Братья навеки" на матче молодёжного "Зенита"

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gazpromacademy/7463" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gazpromacademy</a></p>

Обложка © t.me / gazpromacademy

Молодёжная команда петербургского футбольного клуба "Зенит" со счётом 7:1 выиграла у китайского "Гуйчжоу" в товарищеском матче. Встреча проходила в китайском городе Гуйян. Во время игры фанаты вывесили баннер с надписью "Братья навеки". Фраза была написана на русском и китайском языках.

Сообщается, что в составе российской команды успехами на поле отметились Константин Воинков (18-я минута), Данила Козлов (30,33), Станислав Лапинский (37), Савелий Никифоров (39), Максим Халилов (62) и Александр Широков (88).

В Чехии футболисты получили 16 жёлтых карточек за групповой стриптиз на матче

В Чехии футболисты получили 16 жёлтых карточек за групповой стриптиз на матче

Ранее на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и нижегородским "Пари НН" болельщики на трибунах растянули шуточный плакат, призывающий голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева переехать в деревню, чтобы стать "главным по коням".

Александра Мышляева
  • Новости
  • зенит
  • Китай
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров