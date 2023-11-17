Регион

Уведомления отключены

17 ноября, 15:19

Психологи объяснили отказ Зеленского от камуфляжа аналогией с женской причёской

Психолог Рощин назвал отказ Зеленского от камуфляжа сигналом о переменах в жизни

<p>Зеленский на встрече с новым министром иностранных дел Великобритании. Обложка © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-ministrom-zakordonnih-sprav-87061" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Офиса президента Украины</p>

Зеленский на встрече с новым министром иностранных дел Великобритании. Обложка © Сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отказался от привычной камуфляжной одежды ради встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном не просто так, уверен психолог и социолог Алексей Рощин. По его мнению, изменения в стиле можно расценивать как некий сигнал о переменах в жизни.

"Есть такое поверье: если женщина хочет резко изменить свою жизнь, она радикально меняет причёску. Это первый грозный признак для мужей, что их жёны что-то решили для себя. По аналогии можно сказать, что Зеленский решился на перемены в своей жизни", — приводит его слова MK.

Несмотря на то что до делового костюма ещё далеко, изменения уже видны невооружённым глазом. В первую очередь, уверен эксперт, Зеленский решил остаться во главе Украины. Он надеется, что будет стоять у руля не только в военное, но и в мирное время, и мнит себя верховным правителем, будто Колчак. При этом психоаналитик Людмила Полякова спрогнозировала, что в ближайшем будущем это будет далеко не последнее переодевание Зеленского, ведь прежде всего он актёр, а уже потом — политик.

"Поскольку отношение к Зеленскому меняется, будет меняться и стиль его одежды. Нельзя забывать, что Зеленский — актёр. Он просто не смог отказаться от роли, которая на него свалилась. Я думаю, что он об этом уже сто раз пожалел", — подчеркнула она.

Политолог назвал истинную причину приезда нового главы МИД Британии Кэмерона в Киев

Политолог назвал истинную причину приезда нового главы МИД Британии Кэмерона в Киев

Напомним, на днях в Киеве состоялась встреча Владимира Зеленского с новым министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, который нанёс визит всего спустя несколько дней после своего назначения. Украинский политик назвал переговоры "хорошими", сообщив, что стороны обсудили поставку вооружения, усиление ПВО и прочие вопросы.

Николь Вербер
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров