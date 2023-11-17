Психологи объяснили отказ Зеленского от камуфляжа аналогией с женской причёской

Владимир Зеленский отказался от привычной камуфляжной одежды ради встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном не просто так, уверен психолог и социолог Алексей Рощин. По его мнению, изменения в стиле можно расценивать как некий сигнал о переменах в жизни.

"Есть такое поверье: если женщина хочет резко изменить свою жизнь, она радикально меняет причёску. Это первый грозный признак для мужей, что их жёны что-то решили для себя. По аналогии можно сказать, что Зеленский решился на перемены в своей жизни", — приводит его слова MK.

Несмотря на то что до делового костюма ещё далеко, изменения уже видны невооружённым глазом. В первую очередь, уверен эксперт, Зеленский решил остаться во главе Украины. Он надеется, что будет стоять у руля не только в военное, но и в мирное время, и мнит себя верховным правителем, будто Колчак. При этом психоаналитик Людмила Полякова спрогнозировала, что в ближайшем будущем это будет далеко не последнее переодевание Зеленского, ведь прежде всего он актёр, а уже потом — политик.

"Поскольку отношение к Зеленскому меняется, будет меняться и стиль его одежды. Нельзя забывать, что Зеленский — актёр. Он просто не смог отказаться от роли, которая на него свалилась. Я думаю, что он об этом уже сто раз пожалел", — подчеркнула она.