Песков: Встреча с Аббасом остаётся на повестке Кремля, но точных дат пока нет
Встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом стоит на повестке дня Кремля, однако конкретных договорённостей пока нет. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пленарной сессии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.
Дмитрий Песков — о встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом. Видео © LIFE / Павел Баранов
"Пока что нет никаких точных дат. Она [встреча с Махмудом Аббасом] остаётся на повестке дня, но точной даты пока нет. Теоретически она может состояться в этом году, но точных договорённостей по дате и времени пока нет", — объяснил Лайфу Песков.
Напомним, в начале ноября стало известно о том, что визит главы Палестины Махмуда Аббаса в Москву, запланированный на 15 ноября, отложили по просьбе палестинской стороны. Представители Палестины пояснили, что Аббас не сможет в ближайшее время покинуть регион из-за сложной обстановки.
LIFE / Павел Баранов