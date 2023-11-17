Песков: Встреча с Аббасом остаётся на повестке Кремля, но точных дат пока нет

Встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом стоит на повестке дня Кремля, однако конкретных договорённостей пока нет. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пленарной сессии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Песков — о встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом. Видео © LIFE / Павел Баранов

"Пока что нет никаких точных дат. Она [встреча с Махмудом Аббасом] остаётся на повестке дня, но точной даты пока нет. Теоретически она может состояться в этом году, но точных договорённостей по дате и времени пока нет", — объяснил Лайфу Песков.