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17 ноября, 14:40

Песков: Встреча с Аббасом остаётся на повестке Кремля, но точных дат пока нет

Встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом стоит на повестке дня Кремля, однако конкретных договорённостей пока нет. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пленарной сессии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Песков — о встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом. Видео © LIFE / Павел Баранов

"Пока что нет никаких точных дат. Она [встреча с Махмудом Аббасом] остаётся на повестке дня, но точной даты пока нет. Теоретически она может состояться в этом году, но точных договорённостей по дате и времени пока нет", объяснил Лайфу Песков.

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Напомним, в начале ноября стало известно о том, что визит главы Палестины Махмуда Аббаса в Москву, запланированный на 15 ноября, отложили по просьбе палестинской стороны. Представители Палестины пояснили, что Аббас не сможет в ближайшее время покинуть регион из-за сложной обстановки.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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